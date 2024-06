Come riporta Sky Sport, il Bari in Serie B si starebbe guardando intorno per il nuovo ruolo di allenatore dopo la permanenza nel campionato cadetto con la vittoria ai playout.

Tra i profili sondati ci sono Sottil, Longo e anche Aquilani, ex allenatore del Pisa che è stato vicino anche al ritorno alla Fiorentina prima dell'arrivo di Palladino.