Alla fine Bennacer si libera dal Milan a costi stracciati ma finisce in Croazia, Adli invece resta incredibilmente a carico dei rossoneri

Prima di optare per Nicolussi Caviglia, la Fiorentina aveva sicuramente vagliato anche l'opzione Bennacer, vista la conoscenza con Pioli. L'ostacolo però era rappresentato dall'alto ingaggio, oltre i 3 milioni, dell'algerino, per altro reduce da diversi infortuni. Alla fine il Milan se ne è parzialmente liberato, mandandolo in prestito gratuito alla Dinamo Zagabria ma pagandogli anche il 60% dell'ingaggio.

Sorte che non può toccare a Yacine Adli, ancora incredibilmente senza squadra e fuori rosa al Milan: per lui il contratto scadrà a fine stagione e servirà un'uscita a titolo definitivo. Piuttosto paradossale per un calciatore che alla Fiorentina aveva fatto comunque una stagione positiva.