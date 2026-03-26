Kean segna un gran gol e trascina l'Italia alla finale playoff Mondiale. Ora gli Azzurri...

L'Italia può ancora sperare in un posto al Mondiale della prossima estate, che si giocherà tra Messico, Canada e Stati Uniti. Gli Azzurri di Gattuso hanno sconfitto 2-0 l'Irlanda del Nord a Bergamo, grazie alle reti di Tonali e dell'attaccante della Fiorentina Moise Kean.

Kean raddoppia con un sinistro chirurgico

Dopo un primo tempo pessimo e sottotono, l'Italia ha segnato due reti nella ripresa. Ha sbloccato la sfida Tonali al 56' con un bellissimo destro al volo dal limite dell'area di rigore irlandese, quindi ha raddoppiato il viola Moise Kean, che di sinistro ha trafitto il portiere Charles. Il bomber gigliato ha sfruttato al meglio un assist di Tonali, realizzando un gol di pregevole fattura.

E l'avversario?

Ora l'Italia attende una tra Galles e Bosnia, che sfiderà in trasferta martedì prossimo, il 31 marzo. Le due squadre hanno infatti chiuso i tempi regolamentari sull'1-1 e si giocheranno il passaggio del turno ai supplementari.