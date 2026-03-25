R. Galli: "Kean sta tornando quello dell'anno scorso. Vanoli? Ha il merito di aver riacceso il motore, ma sulla sua permanenza..."

Il giornalista fiorentino Riccardo Galli è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per commentare il periodo della Fiorentina.

Atteggiamento della squadra

“La cosa che mi ha colpito di più nell'ultimo periodo - ha detto Galli - è l'atteggiamento della squadra, che adesso riesce a reagire nei momenti di difficoltà. Un aspetto che fino a qualche tempo fa era impossibile da vedere in questa Fiorentina. Sembra che le cose stiano iniziando a funzionare, la direzione presa è quella giusta”.

I meriti di Kean e Vanoli

Riccardo Galli si sofferma poi sulla crescita delle prestazioni di Kean e dei meriti del tecnico Vanoli: “A Kean manca l'essere decisivo, ma per quanto riguarda l'intensità e il portarsi a giro le difese avversarie sta tornando quello dell'anno scorso. La Fiorentina per salvarsi dovrà contare sul miglior Kean. Vanoli? Ha ereditato una situazione complessa in cui non era facile mettere le mani. Sta facendo tanto e se le sue prime partite le rigiocassimo ora credo che vedremmo qualcosa di diverso. Gli va dato il merito di aver riacceso il motore, ma non penso che in questo momento la riconferma sia nei suoi pensieri. E' concentrato sull'obiettivo salvezza”.