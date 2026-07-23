Fiorentina al lavoro: La scadenza si avvicina, ultimi giorni per avviare il project

La scadenza per il Franchi è già dietro l'angolo e riguarda l'avvio dell'iter per il project financing, che serve per il reperimento delle risorse per il secondo e ultimo lotto del restyling.

Viola al lavoro

La Fiorentina si è detta disposta a investire 55 milioni di euro nei lavori in cambio di una maxi concessione e sta ultimando i documenti necessari per formalizzare la propria proposta di fattibilità tecnico-economica e stilare una bozza di convenzione con il Comune.

Essenziale

Questo project financing è essenziale per presentare la candidatura di Firenze ad ospitare alcune partite degli Europei del 2032. Al 31 luglio manca poco più di una settimana e il capoluogo toscano sarà in lizza.