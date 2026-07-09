Il Franchi perde altri cinquecento posti. I tifosi già allertati dalla Fiorentina

Nella stagione che inizierà tra non molto, lo stadio Artemio Franchi avrà una capienza ridotta rispetto alla scorsa annata.

500 posti in meno

La Fiorentina perderà altri 500 posti, oltre a quelli indisponibili per la chiusura di alcuni settori. Ne dà conto della notizia La Nazione, dove si legge che in tre settori della Maratona, Mac Pmc3 e Pm3, l'avanzamento dei lavori imporrà la chiusura temporanea di queste parti.

Contattati dalla Fiorentina

I tifosi che avevano l'abbonamento in questi settori sono stati contattati via mail e telefono dal Fiorentina Point per essere ricollocati in un altro posizione, sempre allo stesso prezzo. Per tutti gli altri, domani saranno svelati prezzi e fasi di vendita della campagna abbonamenti che partirà ufficialmente alle 10 di lunedì 13 luglio.