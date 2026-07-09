Funaro: "I lavori al Franchi vanno avanti nel rispetto del cronoprogramma. Le possibili strade per la Fase 2"

La Sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato in occasione della presentazione del libro Fiorentina100, tornando anche sul tema dello stadio Artemio Franchi e del restyling in corso.

‘I lavori proseguono nel rispetto dei tempi’

“I lavori al Franchi stanno continuando ad andare avanti, con il cronoprogramma che stiamo monitorando e sta rispettando per il momento le scadenze, dopo l'ultima variante che abbiamo presentato".

‘Appena ci saranno novità…’

"Per quello che riguarda la Fase 2, abbiamo portato una delibera di giunta nella quale abbiamo messo delle possibili strade. La prima è quella del 4 comma 11, la presentazione del project, l'altra è quella della concessione. Appena ci saranno delle novità le faremo sapere”.