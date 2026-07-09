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Funaro: "Antognoni? Il centenario della Fiorentina viene prima di qualsiasi cosa. E in tutta la città..."

Michela Lanza /
Funaro Calabrese
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Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, stamani ha partecipato alla presentazione del libro “Fiorentina 100" scritto da Giuseppe Calabrese

Centenario

“Il centenario della Fiorentina è un momento importantissimo - ha detto Funaro - stiamo lavorando affinché i festeggiamenti siano continui in tutta la città. Sono sempre stata tifosa fin da ragazzina, i ricordi sono veramente tanti come tutte le partite sentite alla radio con nonno Funaro”. 

Antognoni

E poi: “Sono sempre stata una fan di Edmundo e quel gol contro l’Udinese me lo ricordo benissimo. Sono tantissimi i giocatori della Fiorentina a cui sono affezionata. Antognoni? Il centenario viene prima di qualsiasi cosa e spero che si possa essere tutti insieme”. 

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