“Fiorentina? La paura fa novanta, la squadra è tecnica e non abituata a giocare sporco. Sarà lotta col Lecce per la salvezza”

Di Fiorentina e zona salvezza ha parlato anche l’ex difensore di Serie A Massimo Storgato a Tuttomercatoweb.com, delineando le difficoltà viola e la principale avversaria gigliata nella lotta per non retrocedere.

‘I viola si sono abbassati troppo per paura’

“La paura fa novanta per la Fiorentina. Contro il Torino i viola hanno fatto la gara che dovevano fare a ma dieci minuti si sono abbassati troppo e hanno avuto paura di portare a casa il risultata. Quando ti abbassi troppo porti le problematiche nella tua area di rigore, e così è stato”.

’Fiorentina squadra tecnica e non abituata a giocare sporco’

“Sarà dura per la Fiorentina, il Lecce sa che deve giocare per non retrocedere, i viola se ne stanno rendendo conto e non è facile mettere in campo la qualità e soprattutto la tranquillità per l’espressione di un bel calcio. Sarà lotta tra viola e pugliesi per la salvezza. La squadra è tecnica e non è abituata a giocare sporco e lottare per la salvezza. Ha giocatori molto bravi ma la mentalità è difficile cambiarla”.