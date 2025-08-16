Il presagio su Beltran che la Fiorentina vorrebbe scongiurare a tutti i costi

Nella testa di Lucas Beltran oggi non c'è la migrazione in un campionato esotico o il ritorno in Sudamerica… a meno che non si parli di River Plate. Il forte sospetto che cresce in casa viola è che l'argentino voglia aspettare il suo vecchio club, agevolato magari nei costi se dovesse palesarsi a fine mercato. Il numero 9 gigliato fin qui ha scartato l'opzione Flamengo ma anche quella della Russia e la sua unica alternativa alla Fiorentina rischia di essere proprio quella di un ritorno a casa. Un'ipotesi che vedrebbe il club viola costretto a darlo in prestito o a quasi a svenderlo: quasi impossibile che i Millonarios arrivino con una proposta in doppia cifra. E la Fiorentina dal canto suo, ha la necessità di inserire un altro attaccante, visto che di Beltran si sono perse le tracce in campo dopo Leicester.