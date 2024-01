La dura legge del gol: quando Vecino segna, la Lazio vince sempre. E ora Sarri fa paura a Italiano

Una curiosa statistica in questo pomeriggio di Serie A che ha visto trionfare la Lazio, che si è portata a soli tre punti dalla Fiorentina. Quando segna Matias Vecino la Lazio vince, anche a Udine la legge si conferma.

Gol e vittoria

L’uruguaiano ha siglato il gol del 2-1 contro la squadra di Cioffi che ha regalato tre punti pesantissimi alle aquile. Non è certamente la prima volta che il classe ’91 risulta così decisivo: a partire dai suoi primi 2 gol in biancoceleste nella vittoria casalinga a settembre 2022, in Europa League contro il Feyenoord.

Anche contro i Viola

In campionato l’ex viola ha segnato contro Fiorentina, Napoli, Torino, Atalanta e Udinese. In tutte queste occasioni la squadra di Sarri ha fatto bottino pieno. Solo qualche mese fa in Champions League il centrocampista pareggiò i conti e diede inizio alla rimonta in casa del Celtic contribuendo alla vittoria per 2-1 dei biancocelesti.