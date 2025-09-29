Bernardeschi: "Mi è dispiaciuto non ringraziare Firenze quando andai alla Juventus. La Fiorentina mi ha dato tanto"

L'ex attaccante di Fiorentina e Juventus Federico Bernardeschi ha parlato al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Il giocatore del Bologna ha raccontato del passaggio che lo ha portato da Firenze ai bianconeri e delle emozioni vissute in quei giorni.

Il racconto di Bernardeschi

“E’ stato pesante. Non solo vai alla Juve, ma è il numero 10 ad andare alla Juventus. Lo capisco, fa parte del gioco. Non è stato facile perché avevo 23 anni, sono opportunità che uno può decidere di cogliere o no. Io decisi di coglierla, la Fiorentina mi ha dato tanto e questo non lo dimenticherò mai, è imprescindibile per me".

Il rimpianto dell'ex 10 viola

Ti prendi anche le responsabilità delle scelte che fai. Sai cosa può scatenare una scelta del genere, lo fai consapevolmente. Io avrei voluto ringraziare perché la Fiorentina mi ha portato fino lì, io ho tanti amici a Firenze. Lasciare così dispiace perché non hai la possibilità di dire un grazie sincero".