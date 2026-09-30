C'è chi dice 'no': niente Argentina per Dybala e Molina, la Roma li trattiene "per motivi sportivi e logistici"

Vi avevamo già parlato dei problemi logistici legati alla partita tra Argentina e Benin, prevista in data 6 ottobre, e al rientro di Mastantuono in Italia: l'esterno tornerebbe a disposizione della Fiorentina solo giovedì, due giorni prima della partita. La Roma, invece, non si è fatta problemi ed ha fugato ogni dubbio in merito ad alcuni suoi tesserati.

Presa di posizione

Pur non essendo stati convocati, Dybala e Molina avevano espresso il desiderio di essere presenti alla partita di addio di Lionel Messi alla nazionale Albiceleste. La nota pubblicata dal club giallorosso, invece, non lascia spazio a interpretazioni: i due rimarranno a Roma, per preparare al meglio la sfida contro il Como, fissata per domenica 11 ottobre, su volere della società.

La nota del club

"AS Roma comunica che Paulo Dybala e Nahuel Molina non parteciperanno all’evento organizzato in Argentina per la partita tra Argentina e Benin del 6 ottobre.

La Società riconosce il valore dell’appuntamento per i due calciatori, legati a Lionel Messi e protagonisti con lui della vittoria al Mondiale 2022.

La scelta del Club risponde a motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali.

L'AS Roma esprime il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale".