Scaloni disegna un ruolo chiave per Mastantuono e Paz. L'occasione per il talento della Fiorentina

L’Argentina sta preparando l’amichevole contro la Bolivia, in programma mercoledì 30 settembre a Córdoba, e Lionel Scaloni comincia anche a sperimentare quella che potrebbe essere la squadra del futuro.

Mastantuono

Negli allenamenti il commissario tecnico ha provato una formazione con diversi giovani, affidando a Nicolás Paz e Franco Mastantuono un ruolo centrale nella costruzione del gioco. Per il talento della Fiorentina potrebbe essere un’occasione per guadagnare spazio nella nuova fase della nazionale.

L'attacco

Davanti, la novità più interessante riguarda Julián Álvarez e Lautaro Martínez: i due attaccanti sono stati schierati insieme e potrebbero partire entrambi titolari contro la Bolivia. Per ora si tratta soltanto delle indicazioni emerse dalle prove tattiche, senza certezze sulle scelte definitive.

La partita offrirà comunque a Scaloni un primo banco di prova per valutare l’intesa tra i giovani e i giocatori più esperti.