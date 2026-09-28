"Nico Paz più forte di Mastantuono, ma nessuno dei due merita la 10 di Messi. E' stata anche la maglia di Maradona"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato a TMW Radio dell'impiego dell'ex Fiorentina Moise Kean in Nazionale e del possibile erede di Messi nell'Argentina, coinvolgendo Mastantuono nel ragionamento.

Su Kean

"Kean non lo vedo nemmeno come portenziale titolare della nostra Nazionale in questo momento. Sulla posizione di esterno credo che Mancini abbia ragionato sulle sue caratteristiche fisiche. Ha un buono spunto, ma ha anche grossi limiti. Nel Como penso che Douvikas sia più completo e che giocherà di più".

Su Mastantuono

"L'erede della 10 di Messi tra Mastantuono e Nico Paz? In questo momento non la vedrei bene per nessuno dei due. Per ciò che ho visto Nico Paz mi sembra più forte di Mastantuono, ma qui parliamo di un numero passato sulle spalle di Maradona e Messi".