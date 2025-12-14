Dopo aver rigenerato Kean a Firenze, anche Scamacca all'Atalanta sta beneficiando dell'"effetto Palladino", con l'attaccante italiano che è tornato a segnare con continuità con l'allenatore ex gigliato.

Il segreto di Palladino

Contro il Cagliari è stata decisiva la sua doppietta e nel post partita a DAZN il giornalista ha chiesto a Palladino il segreto per far risollevare tutti gli attaccanti, da Kean a Scamacca.

La risposta

"Non lo posso dire, altrimenti lo fanno tutti. A parte gli scherzi, li motivo tanto e cerco di metterli nelle condizioni di riceve più palloni possibili. Però è importante sottolineare anche il contributo fase di non possesso, loro sanno che se pressano bene possiamo servirli meglio. Poi sono giocatori che hanno grandi qualità, adesso darò più spazio anche a Maldini. Abbiamo anche Krstovic e Sulemana".