"Quello del Franchi è il cantiere più brutto del mondo, l'unico in cui le ‘vergogne’ non sono pudicamente coperte"

A corredo della notizia della possibile collaborazione tra Fiorentina e Comune di Firenze per lo stadio Artemio Franchi, su La Nazione l'ex direttore Gabriele Cané, ha scritto stamani un commento.

“Tanti passaggi per il project financing”

“Il meccanismo ipotizzato, il project financing - sono le parole di Cané - richiede passaggi burocratici, valutazioni contabili. Deve essere redditizio per il privato che concorre, ma anche positivo, compatibile, per il pubblico. Roba che non si consuma in una settimana”.

“Il cantiere più brutto del mondo”

E poi: “Quello attuale è il cantiere più brutto del mondo, l'unico in cui le ‘vergogne’ (ruspe, gru, betoniere...) non sono pudicamente coperte da qualche cartellone pubblicitario, come abbiamo visto in tutti gli stadi”.

E infine: “II Franchi riparte? Speriamo. Con una certezza: difficile finire peggio di come si è iniziato”.