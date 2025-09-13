Il Napoli fa quello che gli pare al Franchi e la Fiorentina resta ancora a secco di vittorie. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una serata imbarazzante quella della Fiorentina che, pur nell'inferiorità tecnica, ha ceduto fin troppo nettamente al Napoli, alla prima in casa. De Bruyne su rigore, Hojlund e Beukema hanno spento le luci al Franchi, prima dell'inutile gol di Ranieri. Dopo tre giornate i partenopei sono a punteggio pieno, la Fiorentina ancora a secco di vittorie e più vicina al fondo della classifica.

La classifica provvisoria

Napoli 9, Juventus 9, Cremonese 6, Roma 6, Udinese 4, Cagliari 4, Milan 3, Bologna 3, Inter 3, Como 3, Lazio 3, Atalanta 2, Fiorentina 2, Genoa 1, Lecce 1, Parma 1, Pisa 1, Verona 1, Torino 1, Sassuolo 0.