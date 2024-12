Il miglior giocatore viola del mese di Novembre, come votato dai tifosi, che ne chiedono il riscatto a gran voce

Come ogni mese, i tifosi viola hanno la possibilità di votare il miglior giocatore della Fiorentina secondo loro: per le 5 partite del mese di Novembre, che hanno visto 4 vittorie e una sconfitta da parte dei viola, il pubblico ha scelto Yacine Adli come vincitore del premio Player of the Month della Fiorentina. Nei commenti del post Instagram si legge un pensiero unanime della tifoseria, che chiede a gran voce il trasferimento in via definitiva del regista di proprietà del Milan, per il quale servono 10 milioni. A giudicare dalle prestazioni e dalla fiducia di mister Palladino, è facile ipotizzare un suo riscatto quanto prima possibile.