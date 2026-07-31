Amoruso: "Solo il rapporto di Paratici con il Real Madrid può battere la concorrenza per Mastantuono. Firenze gli farebbe bene"

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha detto la sua su Franco Mastantuono, talento del Real Madrid di cui si parla molto in questi giorni in ottica viola: “Purtroppo su di lui ci sono tantissime squadre, la speranza è che il rapporto di Paratici col Real possa fare la differenza. La problematica principale è data dal fatto che i blancos hanno investito molto sul giocatore e quindi vogliono il prestito secco, che però sarebbe una formula di poco senso per la Fiorentina”.

“Firenze farebbe bene a Mastantuono”

Poi ha aggiunto: “Sul valore del calciatore c'è poco da dire: è giovane, ma a Firenze potrebbe fare bene e anche per lui sarebbe un bel trampolino di lancio. Non è un esterno puro, però sa puntare e saltare l'uomo. Paratici fa parte dell'élite dei dirigenti italiani, con lui è più facile che arrivino calciatori forti”.