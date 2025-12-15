Galli: "Il nuovo dirigente è un primo passaggio, ma siamo in ritardissimo. Perché aspettare sempre il disastro?"

L'ex portiere della Fiorentina e opinionista Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, intervenendo su vari temi di casa viola.

Il nuovo dirigente

“Due persone sole a gestire una società sono poche. Anche solo per un confronto calcistico. Serve un interlocutore esterno che suggerisce e supporta l'allenatore. Credo sia un primo passaggio, molto in ritardo. Se ieri avessimo vinto l'avrebbero fatto? Il problema è questo. Perché aspettare sempre il dramma?”.

Sulla squadra

“Sta andando tutto male, la squadra non gira. La direzione tecnica è assente, Vanoli ha deluso. Io mi aspettavo una svolta, qualche novità. Serve un cambio. De Gea non sta rendendo come lo scorso anno, Dodo è la controfigura di se stesso, Gosens è sparito. Il centrocampo non ne parliamo…"