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Fagioli: "Per me è diventato fondamentale giocare regista, la squadra così è migliorata. Peccato per il Mondiale, avrei potuto giocarmi le mie carte"

Redazione /
Nicolò Fagioli
Fagioli in primo piano. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli è stato intervistato a DAZN prima del fischio d'inizio contro il Verona.

Sul ruolo

Fagioli ha dichiarato: “Per me giocare nel ruolo di regista è diventato fondamentale, tocco più palloni e la squadra di conseguenza migliora, si è visto anche contro l'Inter”. 

Sulla Nazionale senza Mondiale

E sulla mancata qualificazione al Mondiale dell'Italia ha commentato: "La Nazionale l'ho vissuta come tutti, male. Io sono cresciuto col Mondiale 2006, ed è un dispiacere non esserci a giugno anche perché avrei potuto giocarmi le mie carte in questi tre mesi per provare ad esserci".

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