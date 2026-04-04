Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli è stato intervistato a DAZN prima del fischio d'inizio contro il Verona.

Sul ruolo

Fagioli ha dichiarato: “Per me giocare nel ruolo di regista è diventato fondamentale, tocco più palloni e la squadra di conseguenza migliora, si è visto anche contro l'Inter”.

Sulla Nazionale senza Mondiale

E sulla mancata qualificazione al Mondiale dell'Italia ha commentato: "La Nazionale l'ho vissuta come tutti, male. Io sono cresciuto col Mondiale 2006, ed è un dispiacere non esserci a giugno anche perché avrei potuto giocarmi le mie carte in questi tre mesi per provare ad esserci".