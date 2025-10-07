L'attacco a Gudmundsson: "Gioca col terrore addosso, inspiegabile la sua clamorosa involuzione"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
“Albert Gudmundsson? Gioca col terrore addosso”. Nella Fiorentina che arranca c'è un giocatore che è il simbolo di questo momento di difficoltà ed è l'islandese prelevato dal Genoa.
“Ha paura di far tutto”
Su di lui il giornalista Alberto Polverosi, sul Corriere dello Sport-Stadio, scrive: “Ha paura di inventare, paura di puntare l’avversario, paura di giocare nelle zone calde del campo, paura di non soddisfare l’allenatore (che inevitabilmente domenica lo ha sostituto alla fine del primo tempo) e nemmeno i tifosi”.
“Involuzione inspiegabile”
E infine: “Non riusciamo a spiegare in altro modo la sua clamorosa involuzione”.
