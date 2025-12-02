Vanoli spera di recuperare Gosens e testa i cambiamenti. Un assente sicuro contro il Sassuolo
Foto: Vicario/Fiorentinnaews.com
Dopo il giorno di riposo, ovvero ieri, la Fiorentina oggi tornerà ad allenarsi al Viola Park.
Il recupero e l'assenza
Vanoli spera di recuperare Gosens per l’incontro di sabato contro il Sassuolo, mentre non ci sarà lo squalificato Pongracic.
Il tecnico dovrebbe cominciare a lavorare anche su un differente assetto di squadra rispetto a quanto visto fino a questo punto della stagione, con il passaggio alla difesa a quattro.
Una chance importante
Attenzione a Nicolussi Caviglia e a Gudmundsson, entrambi potrebbero avere una chance importante sabato prossimo per mettersi in evidenza.
💬 Commenti (1)