​​

header logo

Vanoli spera di recuperare Gosens e testa i cambiamenti. Un assente sicuro contro il Sassuolo

Claudio Tirinnanzi /
Gosens Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinnaews.com

Dopo il giorno di riposo, ovvero ieri, la Fiorentina oggi tornerà ad allenarsi al Viola Park

Il recupero e l'assenza

Vanoli spera di recuperare Gosens per l’incontro di sabato contro il Sassuolo, mentre non ci sarà lo squalificato Pongracic

Il tecnico dovrebbe cominciare a lavorare anche su un differente assetto di squadra rispetto a quanto visto fino a questo punto della stagione, con il passaggio alla difesa a quattro.  

Una chance importante

Attenzione a Nicolussi Caviglia e a Gudmundsson, entrambi potrebbero avere una chance importante sabato prossimo per mettersi in evidenza. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (1)