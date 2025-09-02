Polverosi: "Gudmundsson è un giocatore irrisolto, lo stiamo ancora aspettando. Mi piacerebbe vedere la difesa a quattro, ma Pioli..."

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio intervenendo sulla squadra viola e sul mercato fatto dalla Fiorentina.

Su Gudmundsson

“Io non ho dato voto al mercato, ma alla squadra a livello tecnico e su quanto è cresciuta, anche in base all'obiettivo. Io comincio a riflettere su Gudmundsson. Per me è quello di Genova e lui ha un'utilità precisa in una squadra: saltare l'uomo e aprire il gioco. In queste prime partite quanti dribbling ha tentato? Credo non più di 2 o 3. Vedo un giocatore fondamentale per la Fiorentina che però non lo è, è irrisolto. Lo stiamo aspettando tutti”.

Sul modulo

“A me piacerebbe vedere la Fiorentina con 3 centrocampisti e 4 difensori. Ma la mia curiosità rimarrà tale. Certo, così il rischio è maggiore dietro, visti i terzini non difensivi. Però mi sarebbe piaciuto perché recuperi i centrocampisti migliori che hai e fai giocare Gud trequartista. Con quel modulo hai in campo i migliori che hai. Siamo partiti a rilento, ma se devo pensare alla stagione, penso a una squadra che farà divertire la stagione”.

Sul centrocampo

“Qualcuno non è in condizione, per esempio Sohm. Fagioli a certe velocità come a Torino può impostare. Anche lui non è al meglio della condizione. Vediamo come sta Nicolussi. Con la costruzione dei difensori si dà tutto in mano a Pongracic, che parte e supera la prima pressione. Poi però lo prendono e rischi. Quando Nicolussi Caviglia starà bene, andrà davanti alla difesa per giocare il pallone”.