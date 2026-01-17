​​

Bologna-Fiorentina si gioca? Intanto la Lega indice il minuto di silenzio, poi le solite questioni del calendario

Redazione /
Tifosi Bologna

L'unica certezza al momento è che la Lega Calcio ha indetto un minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso, che sarà osservato su tutti i campi a partire dalla giornata di oggi. La Fiorentina domani sarebbe impegnata alle 15 al Dall'Ara ma il condizionale è d'obbligo vista la delicatezza della situazione. 

In occasione delle scomparse di Astori e Barone, la squadra viola si trovava già in loco e il tragico evento accadde a ridosso della gara: è possibile comunque che la società viola chieda il rinvio del match. A seguire poi arriverà la risposta della Lega Calcio, che dovrà fare i conti con le solite questioni del calendario e degli impegni del Bologna stesso, che giovedì giocherà in Europa League. Regola vuole che tra un impegno e l'altro debbano esserci almeno 48 ore per cui sarebbe possibile anche un teorico rinvio al lunedì ma tutto resta al momento del campo delle ipotesi.

