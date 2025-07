Saponara dice addio al calcio giocato. L'ex fantasista viola pronto ad un nuovo ruolo tecnico in Serie B

L'ex giocatore viola Riccardo Saponara ha deciso di appendere i proverbiali scarpini al chiodo, dopo l'ultima difficile stagione in Turchia al Ankaragücü.

Un nuovo incarico

Come riportato sul sito GianlucaDiMarzio.com quello di Saponara non sarà un addio definitivo al mondo del calcio. L'ex fantasista infatti è pronto per ricoprire un nuovo incarico, entrando a far parte dello staff tecnico della Carrarese in Serie B. Nel frattempo l'ex giocatore frequenterà anche il corso per diventare allenatore a Coverciano.

Ritorno da avversario

Il calciatore nelle scorse ore aveva pubblicato sui social una foto che preannunciava una novità imminente: un selfie con indosso la maglia della Carrarese appunto. La squadra toscana fra l'altro sarà una delle avversarie della Fiorentina nel ciclo di amichevoli estive, subito un ritorno da avversario dunque per l'ex fantasista viola.