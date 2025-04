Il Cagliari si allena in vista della sfida di mercoledì contro la Fiorentina: un unico assente, causa febbre

Ufficializzato il rinvio a mercoledì, il Cagliari si è subito proiettato in campo al CRAI Sport Center di Assemini, dove gli uomini di Nicola hanno avuto modo di allenarsi in vista della sfida contro la Fiorentina.

Nessuna sorpresa per gli isolani, mister Nicola ha svolto un regolare allenamento, con Jankto unico assente, a riposo causa attacco febbrile. Domani altra seduta di lavoro e, infine, il ritiro in vista dell'importante sfida di mercoledì per i rossoblù.

Di seguito la nota ufficiale: "A seguito del rinvio della gara contro la Fiorentina, che verrà recuperata mercoledì 23 aprile alle 18.30, i rossoblù si sono allenati questo pomeriggio al CRAI Sport Center di Assemini. La squadra di mister Nicola ha svolto inizialmente una fase di attivazione tecnica, accompagnata da una partita giocata a ranghi misti. A riposo Jakub Jankto.

Domani, martedì 22, nuova vigilia di gara: la squadra si ritroverà al CRAI Sport Center per un’altra seduta di lavoro. Al termine inizierà il ritiro in vista del match dell'Unipol Domus."