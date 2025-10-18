Riccardo Galli, giornalista de La Nazione, ha parlato in collegamento col Pentasport di Radio Bruno del ritrovato Kean per la trasferta di Milano e di un Gudmundsson che invece deve ancora dimostrare tanto a Firenze.

Su Kean

“La presenza di Kean contro il Milan è un'ottima notizia, perché tutti avevamo avuto paura di un infortunio più grave, e invece saperlo già a disposizione è un segnale importante. Mi piacerebbe vedere una Fiorentina che comunque dà fiducia a Piccoli, mi immagino che giocherà lui ma averli entrambi a disposizione mi dà segnali di ottimismo. Allegri dovrà tener conto che la Fiorentina ha Kean pronto dalla panchina, e non è solo un valore tecnico-tattico ma anche psicologico”.

Su Gudmundsson

“Gudmundsson? Spero che Pioli si sia accorto bene del carattere dell'islandese, e che gli abbia detto che adesso è ora di dimostrare qualcosa anche con la maglia della Fiorentina. Sicuramente Pioli gli avrà detto che lo sta aspettando, ma che anche lui dovrà metterci del suo e far vedere a tutti chi è davvero Gudmundsson. Fa arrabbiare vedere un giocatore con quelle qualità, quel dinamismo, quelle idee in un giocatore che gira a vuoto”.