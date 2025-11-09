Kean, stavolta ti tocca saltare anche la Norvegia. E Gattuso pensa ad un altro Viola per rimpiazzarlo

Out con Vanoli, ma convocato da Gattuso. Ma Moise Kean non sarà costretto a saltare soltanto la partita di oggi fra Genoa e Fiorentina, scrive il Corriere Dello Sport.

La sfortuna si abbatte su Kean

L’attaccante gigliato, infatti, rimarrà fuori anche dall’Italia – dove l’11 ottobre scorso si era infortunato alla caviglia nella trasferta in Estonia – e il commissario tecnico Gennaro Gattuso aspetterà le gare di oggi di Serie A per ufficializzare il sostituto.

Un altro Viola al suo posto?

Magari proprio un altro attaccante della Fiorentina, come Roberto Piccoli, che si gioca il posto da titolare oggi a Marassi. Vanoli è indeciso fra lui e Dzeko, con l'ex di giornata Gudmundsson che scalpita. Come alternative, il CT sta pensando anche ad un ex viola, come Nicolò Zaniolo, letteralmente rinato all'Udinese.