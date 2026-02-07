Non è ancora il momento di Rugani. L'ex juventino punta al massimo a una convocazione 'di gruppo'

Arrivato per ultimo nella frenetica sessione di mercato invernale della Fiorentina, Daniele Rugani non potrà però dare da subito il proprio apporto. Colpa del problema al polpaccio che si trascina ancora dietro da dicembre ma che dovrebbe essere in via di risoluzione. Il centrale nativo di Lucca punta al massimo ad una convocazione… ‘di gruppo’ per stasera: una chiamata che sarebbe magari utile a farlo entrare nel clima Fiorentina, pur senza chance di giocare.

Rugani non farà neanche parte delle gare di Conference, vista l'impossibilità di inserire tutti i nuovi volti di gennaio e potrà dedicarsi solo alla lotta salvezza. Dopo il Como ad esempio, avrà modo di pensare subito al Pisa, allenandosi una settimana intera, senza l'inframezzo del play-off con lo Jagiellonia.