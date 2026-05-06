Borja Valero: "L'amore di Firenze è stato fondamentale, ringrazio sempre. Quando sono arrivato in ritiro..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Borja Valero ha parlato a Chiamarsi Bomber ricordando con affetto il momento del suo arrivo a Firenze: “L'amore della piazza è stato fondamentale. Mi ricordo come se fosse ieri l'arrivo, sono arrivato per fare il ritiro e mister Montella mi ha detto ‘Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno, siamo con te’. Stare coi miei compagni ha rappresentato un momento di liberazione, così sono tornato prima del previsto. Arrivato a Montecatini, l'accoglienza del pubblico è stata unica, c'erano striscioni di supporto per mia mamma. Non posso che ringraziare Firenze, è sempre stata molto carina nei miei confronti”.

“Ringrazio Firenze, è stata fondamentale. Ora vivo il calcio con spensieratezza”

Sull'attualità: “Vivo il calcio con molta più spensieratezza. Ogni tanto vado in TV e in radio, ma il focus non è più su di me… è una liberazione incredibile. Mi è sempre piaciuto tanto parlare di calcio, quindi non faccio fatica. Mi manca un po' giocare, ma la vivo in maniera molto tranquillo. Poi sono babbo di un figlio che gioca, quindi sono rimasto a contatto. Sente la pressione del cognome? Mi auguro di no, non devo essere il protagonista”.