Non solo lo Zenit su Beltran, per l'attaccante viola c'è anche un'altra pretendente russa. E il Flamengo...

Spuntano nuove pretendenti per Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina che sembra sempre più in uscita dal club viola.

Una nuova pretendente russa

Secondo quanto riporta l'edizione online del Corriere della Sera, non ci sarebbe solo lo Zenit San Pietroburgo tra le squadre russe interessate all'argentino. Anche lo Spartak Mosca avrebbe messo il giocatore gigliato nel taccuino dei desideri.

La pista brasiliana

E poi c'è anche la pista brasiliana per Beltran, con l'ex River che però ha declinato la prima offerta arrivata dal Flamengo. I brasiliani però non si sarebbero dati per vinti e nei prossimi giorni potrebbero tornare alla carica per il giocatore. Per l'affare la Fiorentina chiede 15 milioni, bonus compresi.