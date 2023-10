A Napoli non cambiano i problemi in vista della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Real Madrid: ancora diverse pedine out per Garcia

Rudi Garcia ha richiamato tutti in campo oggi per preparare la sfida contro la Fiorentina in Serie A, valida per l'ottava giornata e ultima prima della sosta. Il Napoli avrà ben due giorni di riposo in più per preparare la gara, avendo giocato martedì in Champions League contro il Real Madrid al Maradona, nella sconfitta arrivata per 3-2.

Al rientro a Castelvolturno, sono ancora tre i giocatori che hanno svolto un allenamento personalizzato sia Rrahmani, che Juan Jesus che Gollini, che rimangono in serio dubbio per la partita contro i viola di domenica sera.