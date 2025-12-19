Bucchioni: "Commisso deve abbandonare tutto, se non lo fa significa che la società ha deciso di far retrocedere la Fiorentina"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana, senza troppi giri di parole sulla condizione in cui versa la Fiorentina: “Se ne devono andare tutti, non si salva nessuno. Auguro il meglio a tutti per il loro futuro professionale, ma in questo momento nessuno dei presenti è in grado di risollevarci da questa situazione. Faccio un altro appello a Rocco Commisso, a nome di tutti coloro che amano la Fiorentina: intervieni e abbandona tutto. La stima a livello professionale non cambierò, ma è impossibile che il presidente tiri fuori la Fiorentina da questa situazione perché ormai sono stati fatti troppi danni”.

“Il mercato rischia di non servire a nulla”

Poi ha aggiunto: “L'allenatore non vede più le partite, ma il cambiamento deve essere fatto ai vertici. Manca qualcuno che abbia l'esperienza di entrare nello spogliatoio e cambiare le cose. Se non vinci almeno tre delle prossime quattro partite, il mercato di gennaio non servirà più a nulla. Se non si provano a cambiare le cose, significa che la società ha deciso di retrocedere”.