Foto - Anche De Laurentiis omaggia Rocco Commisso. Una maglia speciale per ricordare il patron della Fiorentina

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis ha voluto omaggiare Rocco Commisso nel prepartita di Fiorentina-Napoli, regalando una speciale maglia dei partenopei a Joseph e Catherine.

Trasferta al Maradona

Accompagnati dall'uomo di fiducia Alessandro Ferrari, anche Catherine e Joseph Commisso si sono recati al Maradona per assistere alla partita fra il Napoli e la Fiorentina. La squadra di Antonio Conte ha regalato l'ennesima infelicità al popolo viola, ma nel prepartita il suo presidente Aurelio De Laurentiis è stato protagonista di un gesto toccante.

Il dono di De Laurentiis

Il patron del Napoli ha voluto ricordare Commisso regalando ai suoi familiari una maglia del Napoli con il numero cinque e il cognome del presidente da poco deceduto. Un gesto semplice e di vicinanza al di là delle rivalità sportive.