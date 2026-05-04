Bucchioni: "Grosso è il prescelto, Paratici lo ha visto annientare il Milan e..."

Momenti importanti questi per decidere quale sarà il futuro della Fiorentina, a cominciare da chi sarà la guida tecnica della squadra.

“Paratici ha visto il Sassuolo annientare il Milan”

Il direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni, ha scritto stamani su Tuttomercatoweb: “La Fiorentina è ancora senza Kean, ma la salvezza è in tasca e Paratici sta già disegnando il futuro. Di sicuro avrà visto il Sassuolo annientare il Milan e le sue convinzioni sulla bontà del lavoro di Grosso si saranno rafforzate”.

“Grosso? Il prescelto”

Salvo poi aggiungere sempre sul tecnico neroverde: “E’ il prescelto, si dovrà trattare con il Sassuolo, ma gli ostacoli sembrano pochi”.