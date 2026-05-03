Grosso: "Siamo tutti ambiziosi, ma non ho fretta: qua c'è una società solida e una squadra che mi piace"

Grande vittoria e grande prestazione per Fabio Grosso, che ha portato il suo Sassuolo a 49 punti in classifica dopo la vittoria odierna per 2-0 contro il Milan, raggiungendo il Bologna di Italiano. Nelle interviste post-partita, dagli studi di DAZN gli è stato chiesto sul suo futuro che, pare, potrebbe riguardare anche la Fiorentina.

Il commento di Grosso

"lo sono tranquillo, mi diverto a fare ciò che faccio da sempre: mi sono divertito in tanti momenti, anche difficili, perché poi sono stati utili. Non ho ansia, sono dentro questo club, c'è una società solida e una squadra che mi piace. Tutti siamo ambiziosi, ma non ho fretta di realizzare questa ambizione. Se le cose arrivano e fanno felici tutti, allora ok. Sono focalizzato su quello che stiamo facendo, da neopromossa abbiamo fatto un grande campionato e stiamo proseguendo con l'acceleratore premuto. Vedremo, non sarebbe rispettoso ora spostare l'attenzione su altri discorsi”.