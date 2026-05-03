Carnevali: "Grosso sta bene qua, ma non mi stupirei se una big ce lo chiedesse"

Prima di Sassuolo-Milan, l'AD dei neroverdi Giovanni Carnevali ha avuto modo di commentare le voci che circolano sul futuro dell'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso, corteggiato anche dalla Fiorentina. Questo il suo commento.

Le parole di Carnevali

“Sia noi che il mister faremo le dovute valutazioni, nel calcio le cose cambiano anche rapidamente: lui ha un altro anno di contratto con noi, sta bene qua, e ha fatto un ottimo lavoro. Questa è una piazza che può aiutarlo a crescere ancora, ma non mi sorprenderebbe se un grosso club venisse a chiedercelo: nel caso, ci siederemo al tavolo con lui”.