Vanoli, i numeri non ti bastano. Ecco l'identkit di Paratici per il futuro. Grosso in pole, ma ci sono anche altri nomi

Una sfida tra chi sa già di rimanere e chi probabilmente dovrà salutare. Si configura così il confronto questa sera tra Gasperini sulla panchina della Roma e Vanoli su quella della Fiorentina. Il tecnico giallorosso ha vinto il confronto con Ranieri e il prossimo anno sarà ancora alla guida della squadra capitolina, mentre Vanoli, dopo una corsa verso la salvezza importante, con tutta probabilità saluterà Firenze.

Identikit

Non basteranno i numeri all'allenatore viola, che ha portato la squadra da 4 punti di fine anno alla salvezza (ancora non certa). Dietro alla scelta c'è la volontà di cambiare da parte di Paratici. Si cerca un allenatore giovane, ambizioso e giochista, che sappia soddisfare il palato esigente della tifoseria viola.

I nomi

Il nome in pole è sempre quello di Fabio Grosso, ma come sottolinea La Gazzetta dello Sport attenzione anche a Daniele De Rossi del Genoa e a Domenico Tedesco, da poco esonerato dal Fenerbahçe.