Il ritrovo della Fiorentina sulle colline di Bagno a Ripoli. Tra gonfiabili e bambini, il gruppo si compatta (senza Vanoli)

E' stato un primo maggio di spensieratezza quello dei giocatori della Fiorentina, che approfittando del giorno libero concesso da Vanoli dopo un giovedì durissimo al Viola Park, si sono ritrovati in una villa sulle colline di Bagno a Ripoli per stare insieme.

L'iniziativa

Un'iniziativa che, come sottolinea La Nazione, è partita dai sentori del gruppo ed ha ricalcato quella che era stata la festa dello scorso anno organizzata a casa di Adli. Tra gonfiabili, bambini dei giocatori e relax, in attesa di riprendere gli allenamenti verso la partita contro la Roma di domani.

La scelta di Vanoli

Invitati al ritrovo anche i membri dello staff tecnico. In diversi, però, compreso lo stesso Vanoli, hanno preferito lasciare spazio ai giocatori viola per qualche momento in loro assenza.