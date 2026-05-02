Fiorentina, dopo la magia del post Astori, più nulla...

La trasferta in casa della Roma è stata molto spesso indigesta per la Fiorentina. Nei campionati a girone unico i viola hanno perso per ben 42 volte nella Capitale, a fronte di sole 15 affermazioni.

L'ultima volta

E per trovare l'ultimo successo gigliato all'Olimpico, tocca tornare indietro al 7 aprile 2018, quando quella squadra riuscì ad ottenere uno 0-2 firmato da Benassi e Simeone.

Sesta di fila

Una magia quella, perché era tra l'altro la sesta vittoria consecutiva ottenuta dopo la morte di Astori. La quale avrebbe potuto essere un colpo da ko per la Fiorentina e che invece si tramutò in un grande stimolo per Pioli e i ragazzi che allenava allora.