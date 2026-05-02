Fiorentina, un altro giro senza centravanti e con una soluzione fantasiosa per Vanoli

Si avvicina la partita di campionato tra Roma e Fiorentina e per la formazione viola, almeno per il reparto offensivo non ci sono grandissime notizie.

Kean out

Moise Kean non ci sarà sia per le sue condizioni fisiche, sia per il fatto che la società gli ha concesso un permesso perché sta per diventare nuovamente padre.

Poche chance per Piccoli

Ma oltre all'ex Juventus, Paolo Vanoli dovrà presumibilmente fare a meno anche di Roberto Piccoli che ha un problema ad un adduttore.

Ritocca a Gudmundsson

E così, senza centravanti di ruolo (l'unica eccezione sarebbe Riccardo Braschi), il tecnico viola dovrà nuovamente ricorrere alla fantasia per ovviare il problema. E il colpo di fantasia è la riproposizione di Albert Gudmundsson come falso nueve. Tra l'altro l'islandese, domenica scorsa, non è andato neanche malissimo nel ruolo.