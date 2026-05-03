La Fiorentina vince lo scudetto della struttura finanziaria più robusta della Serie A, ma per cambiare marcia ora serve Commisso jr

Il Corriere dello Sport-Stadio analizza i conti della Fiorentina, prendendo in esame anche il bilancio della stagione 2024-25. La società viola si appresta a chiudere la prima stagione senza il patron Rocco Commisso, con il figlio Giuseppe che ha preso l'eredità del padre.

I numeri

Nella struttura finanziaria della Fiorentina spicca l'assenza di debiti finanziari e di un patrimonio netto da 268 milioni (allo scorso giugno). Sono inoltre 23 i milioni di perdita netta fatti registrare. Numeri che sottolineano come la società viola sia tra le più finanziariamente robuste della Serie A.

Perdite

Adesso però per la possibile rivoluzione di Paratici servirà l'intervento di Giuseppe Commisso, che dovrà fare fronte ai 15 milioni mancanti dalla Conference e dai 55 milioni da versare per il project financing del Franchi (che non rientrano nel Fair Play). Se si vuole cambiare marcia servirà la sua mano, considerando che i 23 milioni di perdita andranno ripianati con qualche cessione.

Rivoluzione?

I nomi sono i soliti noti, ma l'ultima stagione ha abbassato la valutazione di tutti. I ricavi sono insufficienti a sostenere le ambizioni di chi vuole tornare a livelli europei, e anche per questo è lecito aspettarsi qualche addio di spicco in estate (oltre all'intervento di Commisso).