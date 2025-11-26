Bucchioni: "Vanoli non mi preoccupa affatto, voglio una crescita graduale della squadra. Piccoli e Kean non possono giocare insieme"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la situazione della Fiorentina a Radio Bruno Toscana, partendo da Vanoli: “Lui è stato in Russia e ha vinto la coppa con lo Spartak Mosca. Sarà anche un altro calcio, però un po' di esperienza ce l'ha, se l'è fatta sul campo. Anche se è un momento di passaggio, credo che avrà un minimo di emozione per il momento della sua carriera che attraversa. Non mi preoccuperei, comunque, del fatto che è il suo debutto in Europa”.

“Mi preoccupo della crescita della squadra”

“Mi preoccuperei di vedere un ulteriore passo di crescita della Fiorentina, perché così puoi riportarlo in campo anche domenica a Bergamo. Ovviamente è tutto concatenato, le prestazioni crescono di partita in partita e devono crescere tutte le partite. Ricorderete il periodo negativo, quando ogni partita di Conference sembrava quella giusta per scacciare i problemi, poi tornava la domenica e si riproponevano gli stessi discorsi. Mi preoccupo della crescita della squadra, Vanoli sarà sicuramente pronto”.

“Piccoli-Kean? Non insieme”

Sull'attacco: “Piccoli e Kean non possono giocare insieme. Magari mi sbaglio. Vanoli l'aveva detto comunque, giocano insieme se hanno la giusta predisposizione mentale per stare a disposizione del compagno. Mi pare che questi due non ce l'abbiano e non lo posso chiedere soprattutto a Kean, che ha compiti diversi”.