Siamo sicuri che Atalanta-Fiorentina non conti nulla per i padroni di casa? Eppure in palio c'è un bella motivazione economica

La partita di oggi tra Atalanta e Fiorentina non è così poco importante come può sembrare, almeno sul fronte dei nerazzurri. Andiamo ad osservare nel dettaglio il perché.

Tutto per il terzo posto in classifica

Calcio e Finanza specifica infatti che la differenza tra il quarto e il quinto posto è di 1.5 milioni di euro, mentre tra il quarto e il terzo è di 2. Quindi se la Dea vincesse contro i viola oggi arriverebbe terza in classifica superando la Juventus aggiudicandosi un bel tesoretto di 3,5 milioni in mezzo in più. In campo quindi scenderà presumibilmente un' Atalanta agguerrita contro i viola per poter ottenere l'intera posta in palio.

Gli introiti dell'Atalanta dalle varie competizioni

Tutto questo rappresenta per l'Atalanta un ulteriore stimolo anche a livello finanziario dopo la vittoria dell'Europa League, la partecipazione alla prossima Champions League fanno la differenza, e la prossima Supercoppa Europea, con 4 milioni di euro per aver raggiunto la finale e circa un milione ulteriore in caso di vittoria.