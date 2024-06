Tocca anche omaggiare la passerella dell'Atalanta, che vuole anche il terzo posto. Ora sì che Comuzzo può diventare risorsa

Sarà un'ultima gara anche un po' sperimentale quella tra Atalanta e Fiorentina, per quanto ci possa essere da sperimentare in una gara del genere: qualche seconda linea Italiano la butterà dentro, fosse solo per una gestione di forze a quattro giorni dalla finale di Conference.

Tra i volti nuovi, contro la squadra di Gasperini che vuole vincere per arrivare terza, potrebbe toccare proprio a Pietro Comuzzo, colui che a gennaio venne ‘lanciato’ come sostituto di Mina, nella presunta intenzione di puntare su un giovane. Quarantatre minuti d'impiego dopo, ecco che per il classe 2005 un po' di spazio potrebbe davvero esserci.