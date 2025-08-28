Lindelof vicinissimo alla Fiorentina, il difensore ha detto sì al progetto viola: ecco cosa manca per chiudere la trattativa. E l'Everton...

Lindelof è davvero vicino alla Fiorentina. Il classe ‘94 svedese ha detto sì al progetto viola ed è pronto a fare un’esperienza diversa dopo quelle in Portogallo e Inghilterra. Ci sono tutti i presupposti perchè lo scandinavo arrivi in Serie A.

Ultimi dettagli da sistemare

Cosa manca ancora? Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano serve ancora chiudere l'accordo della struttura economica del contratto con la Fiorentina, che è ottimista.

I Toffees non mollano

C'è la concorrenza dell'Everton, che fino alla firma proverà a convincere il giocatore, forte del gradimento di Moyes per l'ex Manchester United.