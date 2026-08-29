Prandelli: "Per me Fiorentina uguale emozione, sentimento e amore. La famiglia che si è creata è qualcosa che va oltre"

Anche Cesare Prandelli è presente al pranzo di gala di quest’oggi al viola Park, e chiaramente l’ex tecnico non ha potuto fare a meno di fermarsi a scambiare due chiacchiere con i media presenti.

“L’emozione è grandissima. Per me Fiorentina uguale emozione, sentimento, amore. Mi hanno chiesto in queste settimane cosa provavo. Quando sei bambino che provi una felicità per qualsiasi cosa fai, ecco queste sono giornate come queste”.

“La Famiglia Fiorentina è qualcosa di grande”

Ha spiegato poi: “Rivedere i tuoi giocatori è sempre una grande emozione, però rivedere la famiglia Fiorentina è un qualcosa che va oltre l'emozione. È un sentimento forte. Mi piacerebbe vedere sempre un pezzo di Franchi dove c'è la storia della Fiorentina. Questa sarebbe un aggiunta in più”.

“E' sempre un piacere rincontrare Mutu”

Ha poi concluso parlando del rapporto con Adrian Mutu: “Con Adrian o ti arrabbi o sorridi, ancora adesso (ride, ndr). Mi ha detto che mi avrebbe chiamato e mi ha chiamato solo stanotte. E chiaramente io la notte dormo. È sempre un piacere rivederlo e abbracciarlo, avremo sicuramente modo di raccontarci la nostra vita”.