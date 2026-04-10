Ricordate Romulo? L'ex calciatore italo-brasiliano, con un passato anche tra le fila della Fiorentina, ha voluto dedicare un post social proprio al club viola, che nel 2011 lo ha portato in Italia prelevandolo dal Brasile.

Il post di Romulo

Qui, Romulo racconta del suo arrivo in Italia proprio a Firenze: “Sono partito dal nulla, senza una struttura, senza agevolazioni, senza una strada già tracciata. Ma Dio aveva un piano, ed è stato Lui a farmi vivere qualcosa che molti possono solo sognare: giocare in uno dei club più grandi del mondo, la Fiorentina… in una delle città più belle del pianeta, dove molti trascorrono le vacanze, ma che io ho avuto il privilegio di chiamare casa. Firenze non è stata solo un luogo… è stata uno scopo. E l’affetto dei tifosi nei miei confronti è qualcosa che porterò per sempre nel cuore. Sono molto grato per ogni momento, ogni sostegno, ogni ricordo”.